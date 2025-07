Dreister Diebstahl: Einbrecher schlagen bei Feuerwehr im Erzgebirge zu

Die Polizei hat es im Erzgebirge mit gleich zwei Einbrüchen am Wochenende zu tun. In Oelsnitz wurde die Feuerwehr bestohlen, in Hohndorf eine Firma.

Ein besonders dreister Diebstahl hat sich jetzt im Erzgebirge ereignet. Diebe brachen übers Wochenende bei der Feuerwehr ein. Dabei richteten sie erheblich Schaden an. Was ist passiert?