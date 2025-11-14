Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Erst beim Blick auf die Kontoauszüge wurden die merkwürdigen Abbuchungen entdeckt.
Erst beim Blick auf die Kontoauszüge wurden die merkwürdigen Abbuchungen entdeckt. Bild: Franziska Gabbert/dpa-tmn
Die Volksbank Chemnitz, hier die neue Filiale in Aue-Bad Schlema, rät, Kontoauszüge regelmäßig zu überprüfen.
Die Volksbank Chemnitz, hier die neue Filiale in Aue-Bad Schlema, rät, Kontoauszüge regelmäßig zu überprüfen. Bild: Ramona Schwabe
Jasmin Trautloft leitet die Beratungsstelle der Verbraucherzentrale in Plauen. Der Ärger mit den unrechtmäßigen Abbuchungen beschäftigt sie.
Jasmin Trautloft leitet die Beratungsstelle der Verbraucherzentrale in Plauen. Der Ärger mit den unrechtmäßigen Abbuchungen beschäftigt sie. Bild: Jessica Grossmann/VZS/Archiv
Erst beim Blick auf die Kontoauszüge wurden die merkwürdigen Abbuchungen entdeckt.
Erst beim Blick auf die Kontoauszüge wurden die merkwürdigen Abbuchungen entdeckt. Bild: Franziska Gabbert/dpa-tmn
Die Volksbank Chemnitz, hier die neue Filiale in Aue-Bad Schlema, rät, Kontoauszüge regelmäßig zu überprüfen.
Die Volksbank Chemnitz, hier die neue Filiale in Aue-Bad Schlema, rät, Kontoauszüge regelmäßig zu überprüfen. Bild: Ramona Schwabe
Jasmin Trautloft leitet die Beratungsstelle der Verbraucherzentrale in Plauen. Der Ärger mit den unrechtmäßigen Abbuchungen beschäftigt sie.
Jasmin Trautloft leitet die Beratungsstelle der Verbraucherzentrale in Plauen. Der Ärger mit den unrechtmäßigen Abbuchungen beschäftigt sie. Bild: Jessica Grossmann/VZS/Archiv
Stollberg
Dubiose Geldabbuchungen vom Konto: Opfer aus dem Erzgebirge will warnen
Von Irmela Hennig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei einer Erzgebirgerin hat eine Firma zweimal unberechtigt Geld vom Konto eingezogen. Kein Einzelfall – inzwischen ermittelt die Polizei. Verbraucherschützer raten, auch nicht vorhandene Verträge zu widerrufen.

Regelmäßig holt Hannelore Becher-Rothberger ihre Kontoauszüge bei der Volksbank ab. Onlinebanking macht die Zwönitzerin nicht. Im Auszug für den September tauchte eine Abbuchung auf, die sich die Erzgebirgerin nicht erklären konnte. Eine Firma namens Megatipp Emergency Call Services hatte 89,90 Euro per Lastschrift eingezogen mit dem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:00 Uhr
2 min.
Überschuldungsquote in Sachsen auf Bundesniveau
Auch in Sachsen geraten immer mehr Menschen in eine Lage, in der sie ihre regelmäßigen Kosten nicht mehr stemmen können. (Symbolbild)
In den vergangenen Jahren ging die Überschuldung in Deutschland zurück - nun dreht sich der Trend ins Negative. Auch in Sachsen ist die Zahl leicht gestiegen.
11.11.2025
2 min.
89,90 Euro für nichts: Dubiose Abbuchungen bei rund 60 Bankkunden in Sachsen
Onlinebanking mit Notebook und Smartphone: Wer die unrechtmäßige Lastschrift von 89,90 Euro in seinen Kontobewegungen entdeckt, sollte so schnell wie möglich eine Rückbuchung veranlassen.
Die Verbraucherzentrale erhält gehäuft Beschwerden zu einer Betrugsmasche, die Kunden verschiedenster Geldinstitute gleichermaßen trifft - und sagt, wie deren Opfer reagieren sollten.
Andreas Rentsch
13.11.2025
2 min.
Motorstottern im Erzgebirge: So geht es nach Super-Verkaufsstopp an Tankstelle weiter
An der Star-Tankstelle in Stollberg soll wieder Normalbetrieb einziehen.
Wegen Wasser im Super-Kraftstoff hatten Autofahrer nach dem Tanken an der Stollberger Star Probleme bekommen. Inzwischen gibt es neue Erkenntnisse.
Michael Urbach
13.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.
Katrin Kablau
13:00 Uhr
3 min.
Studie: ChatGPT und andere Tools Alltagswerkzeug für Jugend
Mit Abstand am häufigsten nutzen Jugendliche den KI-Chatbot ChatGPT des Betreibers OpenAI.(Illustration)
Künstliche Intelligenz ist aus dem Alltag Jugendlicher kaum noch wegzudenken. Warum laut Studie gerade ChatGPT und Co. beim Lernen und in der Schule eine wichtige Rolle spielen.
Mehr Artikel