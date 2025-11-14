Dubiose Geldabbuchungen vom Konto: Opfer aus dem Erzgebirge will warnen

Bei einer Erzgebirgerin hat eine Firma zweimal unberechtigt Geld vom Konto eingezogen. Kein Einzelfall – inzwischen ermittelt die Polizei. Verbraucherschützer raten, auch nicht vorhandene Verträge zu widerrufen.

Regelmäßig holt Hannelore Becher-Rothberger ihre Kontoauszüge bei der Volksbank ab. Onlinebanking macht die Zwönitzerin nicht. Im Auszug für den September tauchte eine Abbuchung auf, die sich die Erzgebirgerin nicht erklären konnte. Eine Firma namens Megatipp Emergency Call Services hatte 89,90 Euro per Lastschrift eingezogen mit dem...