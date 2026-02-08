Ein Abend der besonderen Art: Kultur-Drei-Klang bei Nacht fasziniert Stollberger Publikum

Rund 170 Besucher erlebten die Premiere des „Kultur-Drei-Klang bei Nacht“ in Hoheneck. Im Schein der Taschenlampen gab es zwischen Gedenkstätte, Phänomenia und Theater einiges zu entdecken.

Was verbirgt sich im Schatten der Nacht? Dieser Frage sind rund 170 Besucher bei der Premiere des „Kultur-Drei-Klang bei Nacht“ am Freitag in Stollberg nachgegangen. Mit Taschenlampen ging es im Areal Stalburc auf Abenteuerreise. Möglich war eine Tour zwischen Staunen und Gedenken: ob physikalische Rätsel und Zaubershow in der Phänomenia,...