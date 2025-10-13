„Ein Akt der späten Gerechtigkeit“: Neue Gedenktafel im alten Gefängnis Hoheneck in Stollberg erinnert an Leid

Stollberg
Der Landesfrauenrat hat jetzt im ehemaligen Gefängnis Hoheneck in Stollberg den 46. „Frauenort Sachsen“ eingeweiht. Dafür wurde eine Gedenktafel aufgestellt, die mehr ist als ein Symbol – sie soll Mahnung und Erinnerung zugleich sein.
„Freiheit war unsere Hoffnung. Erinnern ist unser Auftrag.“ Das sagt Margitta Becke, die als politische Gefangene 1978/1979 im Frauengefängnis Hoheneck inhaftiert wurde. „Es war ein sehr kalter Winter“, erinnert sich Becke: „Ich zittere immer noch bei jedem Besuch in Hoheneck.“
