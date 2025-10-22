Ein Marktplatz voller Zwillinge: Bergmusikkorps im Erzgebirge meistert besondere Aufgabe

Die Oelsnitzer Blasmusikanten haben sich einem Radio-Gewinnspiel gestellt, das mit Zwillingen zu tun hatte. Zum Erfolg trugen viele Menschen bei – deutlich mehr als gefordert.

Dass der Oelsnitzer Marktplatz an einem herbstlichen Dienstagnachmittag vor Leben pulsiert, überrascht durchaus. Doch das Gewinnspiel eines Radiosenders, das den Oelsnitzer Blasmusikanten eine Belohnung für das Erfüllen einer Aufgabe versprach, lockte zahlreiche Menschen vors Rathaus – deutlich mehr, als eigentlich nötig gewesen wären.