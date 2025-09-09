Einblicke in sonst Verborgenes: Das ist zum Tag des offenen Denkmals im Raum Stollberg los

Stollberg
Wie spannend Geschichte sein kann, lässt sich am Tag des offenen Denkmals erleben. Blicke hinter die Kulissen sind im Raum Stollberg möglich – und ein ganz besonderes Instrument spielt.
Am Sonntag, 14. September, findet der Tag des offenen Denkmals statt. Auch etliche geschichtsträchtige Gebäude in und um Stollberg beteiligen sich an der von der Deutschen Stiftung für Denkmalschutz initiierten, bundesweit stattfindenden Veranstaltung. Ein Überblick.
