Einbrecher räumen leerstehendes Mehrfamilienhaus in Lugau aus

Der Polizei ist ein Einbruch in ein leerstehendes Mehrfamilienhaus in Lugau gemeldet worden. Das Gebäude in der Sallauminer Straße ist in der Zeit zwischen dem 3. und 17. Juli von den Einbrechern heimgesucht worden. Die Täter räumten das Haus laut Polizei regelrecht aus, so nahmen sie unter anderem Badarmaturen und Teile von...