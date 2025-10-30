Einbrecher stehlen aus Mehrfamilienhaus im Erzgebirge gut 200 Meter Kupferrohre

Stollberg
Bei einem Einbruch in ein Wohnhaus in Lugau hatten es die Täter auf Kupferrohre abgesehen. Der Schaden: immens. Was bislang bekannt ist.
Hohen Sachschaden haben Einbrecher in einem leerstehenden Mehrfamilienhaus in Lugau hinterlassen. Laut Polizei stahlen sie rund 200 Meter Kupferrohre aus dem Gebäude an der Unteren Hauptstraße.
