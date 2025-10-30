Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch in Lugau.
Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch in Lugau. Bild: Symbolbild/Heiko Küverling - stock.adobe.com
Stollberg
Einbrecher stehlen aus Mehrfamilienhaus im Erzgebirge gut 200 Meter Kupferrohre
Redakteur
Von Annett Honscha
Bei einem Einbruch in ein Wohnhaus in Lugau hatten es die Täter auf Kupferrohre abgesehen. Der Schaden: immens. Was bislang bekannt ist.

Hohen Sachschaden haben Einbrecher in einem leerstehenden Mehrfamilienhaus in Lugau hinterlassen. Laut Polizei stahlen sie rund 200 Meter Kupferrohre aus dem Gebäude an der Unteren Hauptstraße.
