Einbruch im Erzgebirge: E-Bike für 6000 Euro gestohlen

Stollberg
Ein hochwertiges E-Bike haben Diebe aus einem Mehrfamilienhaus in Lugau entwendet. Sie brachen ein Kellerabteil auf.
Während am Wochenende vielerorts Halloween gefeiert wurde, haben Unbekannte in Lugau offenbar die Gelegenheit für einen Einbruch genutzt. Zwischen Freitagabend und Sonntag waren Diebe unterwegs – und machten fette Beute. Laut Angaben der Polizeidirektion Chemnitz stahlen der oder die Täter ein E-Bike aus einem Mehrfamilienhaus an der...
