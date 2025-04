Einfamilienhaus im Erzgebirge mit rosa Farbe beschmiert - Polizei ermittelt

Ein Einfamilienhaus im Erzgebirge ist am Wochenende beschmiert worden. Der Schaden: mehrere tausend Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Ein Einfamilienhaus am Burkhardtsdorfer Weg in Auerbach ist in der Nacht zu Sonntag von einem unbekannten Täter beschädigt worden. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilte, brachte ein Mann an einem dort befindlichen Steinsockel, an einer Tür sowie auch an der Fassade des Hauses gegen 1.30 Uhr rosa Farbe an.