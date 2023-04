Einnahmen gehen an Jugendfeuerwehr

Burkhardtsdorf.

Die Freiwillige Feuerwehr Burkhardtsdorf veranstaltet am Samstag, 30. April, wieder das traditionelle "Feuer in den Mai". Wie in den vergangenen Jahren findet die Veranstaltung auf dem Platz oberhalb des Freibades statt. Der Fackel- und Lampionumzug für die jüngsten Teilnehmer startet um 19.30 Uhr auf dem Marktplatz. Fackeln können direkt auf dem Marktplatz bei den Kameraden der Feuerwehr erworben werden. Die Einnahmen kommen der Jugendfeuerwehr zu Gute, heißt es in der Ankündigung. Bei Eintreffen des Fackelumzuges gegen 20 Uhr wird das Feuer entzündet. Für Essen und Getränke werde gesorgt. (mwi)