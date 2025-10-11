Eltern im Erzgebirge wegen hoher Kita-Kosten verzweifelt – Bürgermeister reagiert

Stollberg
Während die Kinderbetreuung in den kommunalen Einrichtungen immer teurer wird, wird auf politischer Ebene längere und mehr Arbeit gefordert – ein Pulverfass, wie sich in Hohndorf zeigt. Eltern machen jetzt ihrer Empörung über die Kitagebühren Luft.
Eine Petition mit rund 350 Unterschriften. Erboste Eltern, die ihrem Ärger in der Gemeinderatssitzung Luft machen. Ein Bürgermeister, der „Hausaufgaben“ bekommt. Es brodelt in Hohndorf. Die Elternbeiträge für die Kitas sorgen für massiven Unmut.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.