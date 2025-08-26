Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Patrick Uhlmann an der Hohensteiner Straße in Stollberg. Eine viel befahrene Stelle, an der keine Verkehrshelfer mehr im Einsatz sind.
Patrick Uhlmann an der Hohensteiner Straße in Stollberg. Eine viel befahrene Stelle, an der keine Verkehrshelfer mehr im Einsatz sind. Bild: Michael Urbach
Stollberg
Eltern kämpfen für sichere Schulwege: Stadt im Erzgebirge ringt um Lösungen
Redakteur
Von Michael Urbach
In Stollberg wurde Geld für Schülerlotsen gestrichen. Eltern sorgen sich um die Sicherheit ihrer Kinder auf dem Schulweg. Sind Lösungen in Sicht? Ein Vater rät, den Blick auch aufs Ausland zu richten.

Mit einer unliebsamen Überraschung hat für Stollberger Familien das Schuljahr begonnen: Die Verkehrshelfer fehlen. Für Eltern von Grundschülern wie Patrick Uhlmann ist das ein Unding. "Morgens herrscht sehr viel Betrieb. Manchmal muss man minutenlang warten, bevor man eine Lücke zwischen den Autos findet", beschreibt er die Situation an der...
Mehr Artikel