Eltern kämpfen für sichere Schulwege: Stadt im Erzgebirge ringt um Lösungen

Stollberg
In Stollberg wurde Geld für Schülerlotsen gestrichen. Eltern sorgen sich um die Sicherheit ihrer Kinder auf dem Schulweg. Sind Lösungen in Sicht? Ein Vater rät, den Blick auch aufs Ausland zu richten.
Mit einer unliebsamen Überraschung hat für Stollberger Familien das Schuljahr begonnen: Die Verkehrshelfer fehlen. Für Eltern von Grundschülern wie Patrick Uhlmann ist das ein Unding. "Morgens herrscht sehr viel Betrieb. Manchmal muss man minutenlang warten, bevor man eine Lücke zwischen den Autos findet", beschreibt er die Situation an der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.