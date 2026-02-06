„Endlich passiert was“: Dorf im Erzgebirge will in vier Jahren nerviges Buckelstraßen-Problem beenden

Löcher, Flicken, Risse: Die Staatsstraße 259 in Gornsdorf gammelte jahrelang vor sich hin. Doch nun kommen bald die Bauarbeiter. Warum so plötzlich? Und was kommt auf die Bürger an Einschränkungen zu?

Ingrid Springer will es gar nicht recht glauben: „Unsere Hauptstraße wird repariert? Das wäre toll. Denn endlich passiert was.“ Sie fährt mittlerweile zwar kein Auto mehr, aber noch vor Kurzem war ihre Familie mit einem Lada Bronto unterwegs. „Der war geländegängig, irgendwie passend zu unserer schlechten Hauptstraße. Aber: Der Bronto... Ingrid Springer will es gar nicht recht glauben: „Unsere Hauptstraße wird repariert? Das wäre toll. Denn endlich passiert was.“ Sie fährt mittlerweile zwar kein Auto mehr, aber noch vor Kurzem war ihre Familie mit einem Lada Bronto unterwegs. „Der war geländegängig, irgendwie passend zu unserer schlechten Hauptstraße. Aber: Der Bronto...