  • „Endlich passiert was“: Dorf im Erzgebirge will in vier Jahren nerviges Buckelstraßen-Problem beenden

Die Hauptstraße in Gornsdorf zieht sich von der Kreuzung bis hinab Richtung Meinersdorf durchs Tal. Der erste Bauabschnitt ist rot eingetragen.
Die Hauptstraße in Gornsdorf zieht sich von der Kreuzung bis hinab Richtung Meinersdorf durchs Tal. Der erste Bauabschnitt ist rot eingetragen. Bild: Georg Dostmann
Stollberg
„Endlich passiert was“: Dorf im Erzgebirge will in vier Jahren nerviges Buckelstraßen-Problem beenden
Redakteur
Von Jan Oechsner
Löcher, Flicken, Risse: Die Staatsstraße 259 in Gornsdorf gammelte jahrelang vor sich hin. Doch nun kommen bald die Bauarbeiter. Warum so plötzlich? Und was kommt auf die Bürger an Einschränkungen zu?

Ingrid Springer will es gar nicht recht glauben: „Unsere Hauptstraße wird repariert? Das wäre toll. Denn endlich passiert was.“ Sie fährt mittlerweile zwar kein Auto mehr, aber noch vor Kurzem war ihre Familie mit einem Lada Bronto unterwegs. „Der war geländegängig, irgendwie passend zu unserer schlechten Hauptstraße. Aber: Der Bronto...
