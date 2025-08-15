Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Autobahnzubringer ist wieder für den Verkehr freigegeben.
Der Autobahnzubringer ist wieder für den Verkehr freigegeben. Bild: André März
Stollberg
Endlich wieder freie Fahrt auf diesem Autobahnzubringer im Erzgebirge
Von André März
Die Bauarbeiten auf der S 258 in Zwönitz sind beendet. Doch die nächste Sperrung folgt ab Montag.

Gute Nachrichten für Verkehrsteilnehmer. Die Bauarbeiten auf der S 258 in Zwönitz sind beendet. Die Sperrung des Autobahnzubringers wurde am Freitagmittag aufgehoben. Autofahrer, aber vor allem Lkw-Fahrer wird diese Nachricht freuen. So mussten die Verkehrsteilnehmer in den vergangenen 14 Tagen eine weitreichende Umleitung über die S 222 in...
Mehr Artikel