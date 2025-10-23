Entdeckungsreise durchs literarische Erzgebirge: Werke regionaler Autoren im Fokus

Stollberg
Bei „Buch und Kunst“ in Stollberg ist eine besondere Ausstellung zu sehen. Als Location dient das Schaufenster, in dem Werke regionaler Autoren präsentiert werden.
Ein Schaufenster, das regionale Literatur in den Fokus rückt, ist aktuell im Laden „Buch und Kunst“ in Stollberg zu sehen. Inhaberin Claudia Lindner, die das Geschäft mit 262-jähriger Geschichte vor 16 Jahren von ihrer Großmutter übernommen hat, hat die Ausstellung zusammen mit dem Literaturforum Erzgebirge konzipiert.
