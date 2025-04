Eröffnung eines Seniorencafés im Erzgebirge: Andrang beim Kaffeekränzchen

Große Resonanz fand das erste Seniorencafé am Montag in Lugau. Die Organisatoren begründen das Interesse mit einem der „relevantesten gesellschaftlichen Probleme in Deutschland“.

Am Montagnachmittag hat in Lugau das neue Seniorencafé erstmals seine Türen geöffnet. 44 Teilnehmer tauschten sich bei frisch gebrühtem Kaffee und hausgemachtem Kuchen in gemütlicher Atmosphäre aus. Schon im Vorfeld war die Veranstaltung der Lugauer City-Managerin Juana Pink zufolge ausgebucht gewesen - es musste sogar eine Warteliste...