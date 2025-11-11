Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Erstmals Ausstellung im Erzgebirgskreis prämiert: Kohlewelt erhält Sächsischen Museumspreis

Die Sächsische Kulturministerin Barbara Klepsch (links), die Gewinner des Museumspreises (Kohlewelt-Leiter Jan Färber 5. v.l.) und Juryvertreter. Bild: Jeannette Mauermann/Kohlewelt
Die Sächsische Kulturministerin Barbara Klepsch (links), die Gewinner des Museumspreises (Kohlewelt-Leiter Jan Färber 5. v.l.) und Juryvertreter. Bild: Jeannette Mauermann/Kohlewelt
Erstmals Ausstellung im Erzgebirgskreis prämiert: Kohlewelt erhält Sächsischen Museumspreis
Von Katrin Hofmann
Seit 2017 würdigt der Sächsische Museumspreis herausragende Ausstellungskonzepte. Dieses Jahr wurde die Oelsnitzer Kohlewelt prämiert. Das Preisgeld ist schon verplant.

Das Bergbaumuseum „Kohlewelt“ in Oelsnitz ist mit dem Sächsischen Museumspreis 2025 ausgezeichnet worden. Die Ehrung wurde am Montag in Dresden von Sachsens Kultur- und Tourismusministerin Barbara Klepsch überreicht. Das Museum wird damit für die hervorragende Gesamtleistung der Neugestaltung der Dauerausstellung gewürdigt, lautet die...
