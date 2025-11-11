Erstmals Ausstellung im Erzgebirgskreis prämiert: Kohlewelt erhält Sächsischen Museumspreis

Seit 2017 würdigt der Sächsische Museumspreis herausragende Ausstellungskonzepte. Dieses Jahr wurde die Oelsnitzer Kohlewelt prämiert. Das Preisgeld ist schon verplant.

Das Bergbaumuseum „Kohlewelt“ in Oelsnitz ist mit dem Sächsischen Museumspreis 2025 ausgezeichnet worden. Die Ehrung wurde am Montag in Dresden von Sachsens Kultur- und Tourismusministerin Barbara Klepsch überreicht. Das Museum wird damit für die hervorragende Gesamtleistung der Neugestaltung der Dauerausstellung gewürdigt, lautet die...