Erzgebirge: 30-Jähriger soll Jugendliche sexuell belästigt haben

Stollberg
Ein Mann fiel in Stollberg wegen Belästigungen auf. Er soll Jungen und Mädchen an einem Wartehäuschen an der Bahnhofstraße unsittlich berührt und in den Straßenverkehr eingegriffen haben.
Ein 30-jähriger Mann soll in Stollberg mehrere Jugendliche sexuell belästigt haben. Das teilte die Polizeidirektion Chemnitz am Montag mit. Ein Passant beobachtete, wie der Mann am Sonntagabend gegen 19.15 Uhr an einem Wartehäuschen an der Bahnhofstraße eine fünfköpfige Gruppe an den Händen streichelte. Zudem gab er einem Jugendlichen einen...
