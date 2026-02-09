MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Beamten trafen den 30-jährigen Tatverdächtigen noch am Tatort an.
Die Beamten trafen den 30-jährigen Tatverdächtigen noch am Tatort an. Bild: Symbolfoto: Marijan Murat/dpa
Die Beamten trafen den 30-jährigen Tatverdächtigen noch am Tatort an.
Die Beamten trafen den 30-jährigen Tatverdächtigen noch am Tatort an. Bild: Symbolfoto: Marijan Murat/dpa
Stollberg
Erzgebirge: 30-Jähriger soll Jugendliche sexuell belästigt haben
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Mann fiel in Stollberg wegen Belästigungen auf. Er soll Jungen und Mädchen an einem Wartehäuschen an der Bahnhofstraße unsittlich berührt und in den Straßenverkehr eingegriffen haben.

Ein 30-jähriger Mann soll in Stollberg mehrere Jugendliche sexuell belästigt haben. Das teilte die Polizeidirektion Chemnitz am Montag mit. Ein Passant beobachtete, wie der Mann am Sonntagabend gegen 19.15 Uhr an einem Wartehäuschen an der Bahnhofstraße eine fünfköpfige Gruppe an den Händen streichelte. Zudem gab er einem Jugendlichen einen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:49 Uhr
6 min.
Bad Bunnys Halbzeitshow beim Super Bowl verärgert Trump
Bad Bunny setzte eine politische Botschaft.
"Spaß und Tanz" hatte Latin-Star Bad Bunny angekündigt für seinen Pausenauftritt beim großen NFL-Finale. Die bombastische Show bot aber auch politische Symbolik. Und verärgerte den US-Präsidenten.
Johanna Hänsel, Anna Ringle und Denis Düttmann, dpa
Von Jochen Walther
2 min.
07.02.2026
2 min.
Kommentar zur Insolvenz des Großvermieters in Crimmitschau: Pleite trotz voller Kassen – wie kann das sein?
Meinung
Redakteur
Nicht wenige DDR-Plattenbauten in der Innenstadt gehören zum insolventen CWG.
Alles richtig gemacht – und trotzdem im Stich gelassen. Wenn das System Mieter nicht schützt, braucht es mehr als nur Anteilnahme.
Jochen Walther
27.01.2026
2 min.
Erzgebirge: Mann greift Nachbarn an – Bedrohung mit Messer
Eine Gewalttat in einem Mehrfamilienhaus in Stollberg führte zum Polizeieinsatz.
Ein Streit in einem Mehrfamilienhaus in Stollberg ist eskaliert: Die Polizei nahm einen Mann in Gewahrsam, der zwei Nachbarn geschlagen und mit einem Messer bedroht haben soll.
Farhard Salmanian
02.02.2026
1 min.
Erzgebirge: Ford kracht auf B 180 auf VW – Zwei Personen verletzt
Ein Ford-Fahrer bemerkte einen verkehrsbedingt haltenden VW offenbar zu spät.
Auf der B 180 in Stollberg bemerkt ein 81-jähriger Ford-Fahrer einen verkehrsbedingt haltenden VW offenbar zu spät.
Holk Dohle
07.02.2026
5 min.
Chemnitzer Opernball: Die Hingucker des Abends
 36 Bilder
Hans Oliver Naumann und Annika Pfaff’s letzte große Party zu zweit
Sehen und gesehen werden: Sparkling Moments lautete das Motto des 22. Chemnitzer Opernballs - dementsprechend glitzerten und funkelten die Outfits.
unserer Redaktion
16:56 Uhr
3 min.
McLaren-Boss: Keine Ungleichbehandlung der Piloten
Der eine will Weltmeister werden, der andere ist es schon: Oscar Piastri (l) und Lando Norris. (Archivbild)
Die Papaya-Regeln bestimmen die Vorfahrt bei McLaren. Werden sie eher zugunsten von Weltmeister Lando Norris und gegen Oscar Piastri ausgelegt?
Mehr Artikel