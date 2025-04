Erzgebirge: 54-Jähriger flüchtet nach Unfall unter Alkoholeinfluss

Ein 54-Jähriger hat in Lugau für Aufsehen gesorgt: Nach einer Alkoholfahrt mit 1,32 Promille endet seine Fahrt.

Ein 54-Jähriger muss sich nach einer Alkoholfahrt, die am Mittwochnachmittag in Lugau endete, verantworten. Zunächst stieß der Opel-Fahrer auf der Dorfstraße in Erlbach-Kirchberg nahe der Einmündung Am Bad mit einem entgegenkommenden VW zusammen, fuhr aber weiter, ohne seine Personalien zu nennen. Der 37-jährige VW-Fahrer folgte ihm. Im...