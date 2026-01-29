MENÜ
Beim Unfall auf der A 72 bei Oelsnitz wurde eine Frau verletzt.
Beim Unfall auf der A 72 bei Oelsnitz wurde eine Frau verletzt.
Stollberg
Erzgebirge: Auffahrunfall auf A 72 – Frau verletzt
Von Farhard Salmanian
Bremsen, Aufprall, Verletzte: Auf der A 72 bei Oelsnitz ist ein Kleintransporter auf einen Citroën aufgefahren. Der Schaden ist hoch. Wie es dazu kam.

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 72 bei Oelsnitz ist am Mittwoch eine Frau leicht verletzt worden. Das teilte die Polizeidirektion Chemnitz mit. Gegen 12.35 Uhr waren ein 54‑jähriger Fahrer eines Mercedes‑Kleintransporters und eine 27‑jährige Fahrerin eines Citroën auf der A 72 in Richtung Hof unterwegs.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
