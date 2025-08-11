Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Nahe der Anschlussstelle Stollberg-West hat es einen Auffahrunfall gegeben.
Nahe der Anschlussstelle Stollberg-West hat es einen Auffahrunfall gegeben. Bild: Symbolfoto: benjaminnolte
Nahe der Anschlussstelle Stollberg-West hat es einen Auffahrunfall gegeben.
Nahe der Anschlussstelle Stollberg-West hat es einen Auffahrunfall gegeben. Bild: Symbolfoto: benjaminnolte
Stollberg
Erzgebirge: Auffahrunfall auf der Autobahn
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei einem Unfall am Sonntag auf der A 72 bei Stollberg ist eine Skoda-Fahrerin auf einen bremsenden Opel aufgefahren. Sachschaden: rund 7000 Euro.

Bei einem Auffahrunfall am Sonntagvormittag auf der Bundesautobahn 72 bei Stollberg ist eine 39-jährige Opel-Fahrerin verletzt worden. Was war passiert? Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Montag in einer Pressemeldung mitteilte, war die 76-jährige Fahrerin eines Pkw Skoda gegen 10.50 Uhr auf der Autobahn in Richtung Hof unterwegs. Etwa einen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.07.2025
2 min.
Mercedes, BMW und Sattelschlepper beteiligt: Heftige Unfallserie auf A 72 bei Stollberg
Ein Unfall nahe Stollberg hat am Mittwochabend auf der A 72 in Richtung Hof für Einschränkungen gesorgt.
Zu Verkehrsbehinderungen ist es am Mittwochabend auf der Autobahn 72 zwischen den Anschlussstellen Stollberg-Nord und Stollberg-West gekommen. Grund dafür war ein heftiger Unfall.
André März, Thomas Kaufmann
07:30 Uhr
3 min.
Noch eine Baustelle für Penig: Stadt und Zweckverband sanieren Beethovenstraße
Die Beethovenstraße in Penig ist schon lange eine Buckelpiste. Nun wird sie saniert.
Penig investiert mehr als 200.000 Euro in die Beethovenstraße. Die Zusammenarbeit mit dem Zweckverband verspricht Vorteile. Die Stadt nimmt die Fahrbahn in Angriff, der Zweckverband die Kanäle.
Julia Czaja
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
12.08.2025
3 min.
Klein-Erzgebirge: Darum sind die Stunden für die Augustusburg gezählt
Die Augustusburg ist bereits vom Schellenberg heruntergehoben worden, wartet auf ihren Abtransport. Oliver Weinhold zeigt noch einmal die Modellnummer des Objektes im Ausstellungsverzeichnis.
Nach sechs Jahrzehnten verlässt eines der legendärsten und größten Schaustücke die Miniaturwelt des Klein-Erzgebirges in Oederan. Gibt es Ersatz für das Modell vom Wahrzeichen des Erzgebirges?
Christof Heyden
07:38 Uhr
1 min.
Vor Alaska-Gipfel: Starmer trifft Selenskyj in London
Die europäischen Verbündeten demonstrieren Solidarität mit der Ukraine und ihrem Staatschef Selenskyj. (Archivbild)
Bevor sich Trump und Putin in Alaska treffen, stellen sich die Europäer demonstrativ hinter die Ukraine und Präsident Selenskyj. Einen Tag nach seinem Besuch in Berlin wird er nun in London empfangen.
07.08.2025
1 min.
Großhartmannsdorf: Auto landet auf Wiese
Zu einem Unfall in Großhartmannsdorf musste die Polizei ausrücken.
Zwei Personen sind bei dem Unfall leicht verletzt worden. Schaden: 5000 Euro.
Freie Presse
Mehr Artikel