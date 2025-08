Erzgebirge: Auto kollidiert in Baustelle mit Bagger

In Niederdorf ist ein Auto in einen Bagger gefahren. Der Schaden: groß.

Rund 5000 Euro Sachschaden sind bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am 29. Juli gegen 3.55 Uhr ereignet hat. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Dienstagnachmittag mitteilt, war ein 70-jähriger Mann Dienstagnacht mit seinem Peugeot in der Chemnitzer Straße (Staatsstraße 258) in Richtung Stollberg unterwegs. Dabei missachtete er...