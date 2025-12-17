Erzgebirge: Betrunkener VW-Fahrer fährt Zaun um und flüchtet

Stollberg
Ein VW-Kleintransporter verursacht in Oelsnitz großen Schaden und flüchtet. Doch ein aufmerksamer Zeuge nimmt die Verfolgung auf. Was geschah danach?
Ein VW-Kleintransporter hat am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr in Oelsnitz eine Grundstücksumfriedung in der Windbergstraße beschädigt und ist danach geflüchtet. Ein Zeuge verfolgte das Fahrzeug und stellte den Fahrer in der August-Bebel-Straße. Nach einem kurzen Gespräch zwischen beiden fuhr der VW erneut davon. Die Polizei konnte den Fahrer...
