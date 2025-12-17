MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Atemalkoholtest beim VW-Fahrer ergab 2,06 Promille.
Ein Atemalkoholtest beim VW-Fahrer ergab 2,06 Promille. Bild: Symbolfoto: Marcus Brandt/dpa
Ein Atemalkoholtest beim VW-Fahrer ergab 2,06 Promille.
Ein Atemalkoholtest beim VW-Fahrer ergab 2,06 Promille. Bild: Symbolfoto: Marcus Brandt/dpa
Stollberg
Erzgebirge: Betrunkener VW-Fahrer fährt Zaun um und flüchtet
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein VW-Kleintransporter verursacht in Oelsnitz großen Schaden und flüchtet. Doch ein aufmerksamer Zeuge nimmt die Verfolgung auf. Was geschah danach?

Ein VW-Kleintransporter hat am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr in Oelsnitz eine Grundstücksumfriedung in der Windbergstraße beschädigt und ist danach geflüchtet. Ein Zeuge verfolgte das Fahrzeug und stellte den Fahrer in der August-Bebel-Straße. Nach einem kurzen Gespräch zwischen beiden fuhr der VW erneut davon. Die Polizei konnte den Fahrer...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17.12.2025
4 min.
Diese Stadt im Erzgebirge hat den größten Weihnachtsbaum
Azubi Julian Rielemann (17) vermisst den Weihnachtsbaum in Schwarzenberg. Dass der Weihnachtsmarkt gerade abgebaut wird, fließt nicht negativ in die Bewertung einer B-Note ein.
Am Mittwoch sind Weihnachtsbaum-Vermesser in der Region unterwegs gewesen. Während die Großstädte Dresden und Chemnitz traditionell mit sehr großen Exemplaren aufwarten, überrascht das Erzgebirge – besonders mit einem kleineren Ort.
Lara Lässig
17.12.2025
3 min.
„Galerie Roter Turm“: Diese Geschäfte schließen im Chemnitzer Einkaufszentrum
Die Kette „Jeans Live“ gibt es seit Jahrzehnten in dem Center. Nun ist Schluss.
In der Mall werden zwei weitere Läden demnächst schließen. Für eine Fläche gibt es einen Nachmieter, sagt der Centermanager. Und was bringt dem Center der „Secret Packs“-Automat?
Denise Märkisch
05.12.2025
1 min.
In Schlangenlinien unterwegs: Polizei stoppt alkoholisierten Transporter-Fahrer
Die Kontrolle eines Transporter-Fahrers in Hilbersdorf brachte einige Überraschungen.
Bei der Kontrolle eines auffälligen VW-Transporters in Hilbersdorf bestätigte sich die Vermutung der Polizei. Ein Atemalkoholtest beim Fahrer (53) ergab einen Wert von 2,76 Promille. Das war aber noch nicht alles.
Holk Dohle
09:05 Uhr
1 min.
Sonderstadtratssitzung nötig: Plauen bewirbt sich um Geld aus der „Sportmilliarde“ des Bundes
Auch die Stadt Plauen will etwas von der „Sportmilliarde“ des Bundes abhaben.
Mit drei Projekten will Plauen ins Rennen gehen. Der Stadtrat soll darüber Ende Januar entscheiden.
Bernd Jubelt
03.12.2025
1 min.
Alkoholfahrt in Hainichen: BMW-Fahrerin kollidiert mit Hauswand
Ein Atemalkoholtest bei der 32-jährigen Fahrerin ergab 1,6 Promille.
Am Dienstagabend prallte eine alkoholisierte BMW-Fahrerin in Hainichen gegen eine Hauswand. Ihr Atemalkoholtest zeigte 1,6 Promille. Die Geschichte ging noch weiter.
Holk Dohle
09:01 Uhr
5 min.
Hitserie geht weiter: Verlässt Emily Paris wirklich für Rom?
Statt in Paris ist die junge Protagonistin Emily zu Staffelbeginn in Rom. (Archivbild)
Zwei Städte, zwei Love Interests und mittendrin "Emily in Paris", beziehungsweise in Rom. Die Erfolgsserie ist auf Netflix zurück und verspricht mit viel Drama Flucht vor Weltschmerz und Winterblues.
Rachel Sommer, dpa
Mehr Artikel