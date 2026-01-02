MENÜ
Die Polizei ermittelt wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion.
Die Polizei ermittelt wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion. Bild: Karl-Heinz H - stock.adobe.com
Stollberg
Erzgebirge: Böller beschädigen Fensterscheiben von Geschäften
Redakteur
Von Babette Zaumseil
Unbekannte haben in Hohndorf mit Pyrotechnik rund 15.000 Euro Schaden verursacht.

Erheblichen Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 15.000 Euro haben Unbekannte in der Neuen Straße in Hohndorf bei Stollberg verursacht. Wie die Polizeidirektion Chemnitz berichtet, haben die Täter vermutlich in der Neujahrsnacht dort mittels Pyrotechnik in Summe neun Fensterscheiben von mehreren dort ansässigen Ladengeschäften
