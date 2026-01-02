Erzgebirge: Böller beschädigen Fensterscheiben von Geschäften

Unbekannte haben in Hohndorf mit Pyrotechnik rund 15.000 Euro Schaden verursacht.

Erheblichen Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 15.000 Euro haben Unbekannte in der Neuen Straße in Hohndorf bei Stollberg verursacht. Wie die Polizeidirektion Chemnitz berichtet, haben die Täter vermutlich in der Neujahrsnacht dort mittels Pyrotechnik in Summe neun Fensterscheiben von mehreren dort ansässigen Ladengeschäften