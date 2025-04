Erzgebirge: Brennende Mülltonnen beschädigen Häuserwand massiv

Am Hauptmarkt in Stollberg ist ein Mülltonnenbrand auf eine Hausfassade übergegriffen. Was ist passiert?

Wegen eines anfangs eher unspektakulären Mülltonnenbrands sind am Sonntagvormittag gegen 11.35 Uhr die Kameraden der Feuerwehr Stollberg zum Hauptmarkt ausgerückt. Doch bei Ankunft der Einsatzkräfte bestätigte sich nicht nur das Feuer - gleich mehrere Mülltonnen standen in Flammen -, sondern dieses hatte bereits auf die angrenzende...