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Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Tathintergründen aufgenommen.
Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Tathintergründen aufgenommen. Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Tathintergründen aufgenommen.
Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Tathintergründen aufgenommen. Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Stollberg
Erzgebirge: Detonationen reißen Bewohner eines Mehrfamilienhauses aus dem Schlaf
Redakteur
Von Holk Dohle
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Nächtliche Explosionen erschüttern Haus in Oelsnitzer Grenzstraße. Polizei stellte Reste von Pyrotechnik sicher und geht ersten Hinweisen zur Täterschaft nach.

Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Oelsnitz sind in der Nacht zum Donnerstag durch Detonationen aus dem Schlaf gerissen worden und wählten den Notruf. Laut Polizei stellte sich heraus, dass Unbekannte mittels Pyrotechnik im Eingangsbereich des Hauses in der Grenzstraße gegen 0.45 Uhr zwei aufeinanderfolgende Explosionen ausgelöst hatten....
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