Erzgebirge: Einbrecher entwenden aus Firma Bargeld in vierstelliger Höhe

Diebe haben in der Nacht zu Mittwoch in Zwönitz zugeschlagen. Dabei entstand beträchtlicher Sachschaden.

Unbekannte Täter sind in der Zeit von Dienstagabend, 18 Uhr, bis Mittwochmorgen, 5.20 Uhr, in ein Firmengebäude an der Hartensteiner Straße in Zwönitz eingebrochen. Sie schlugen eine Fensterscheibe ein und gelangten durch das Fenster in das Gebäudeinnere. Dort durchsuchten die Einbrecher Räumlichkeiten und Schränke und wurden dabei auch...