Erzgebirge: Erneut betrügerische Handwerker unterwegs

Wieder waren in Stollberg betrügerische Handwerker unterwegs. Die Polizei schlägt Alarm.

Noch am Dienstag hatte die Polizeidirektion Chemnitz über falsche Handwerker, die in Stollberg jüngst unterwegs waren, informiert. Im Laufe des Tages hatten die Betrüger offensichtlich ihre Touren fortgesetzt. Die Polizei wurde in die Pestalozzistraße gerufen. Dort teilte die 86-jährige Mieterin einer Wohnung mit, dass am Mittag bei ihr ein...