Erzgebirge: Ford kracht auf B 180 auf VW – Zwei Personen verletzt

Stollberg
Auf der B 180 in Stollberg bemerkt ein 81-jähriger Ford-Fahrer einen verkehrsbedingt haltenden VW offenbar zu spät.
Zwei Personen sind bei einem Auffahrunfall am Sonntagmittag in Stollberg verletzt worden. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Montag berichtete, war der 81-jährige Fahrer eines Ford gegen 12.20 Uhr auf der Auer Straße (Bundesstraße 180) unterwegs. Dabei bemerkte der Fahrer einen vor ihm verkehrsbedingt haltenden VW offenbar zu spät, und der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.