Ein Ford-Fahrer bemerkte einen verkehrsbedingt haltenden VW offenbar zu spät. Bild: Symbolfoto: Stefan Puchner/dpa
Ein Ford-Fahrer bemerkte einen verkehrsbedingt haltenden VW offenbar zu spät. Bild: Symbolfoto: Stefan Puchner/dpa
Stollberg
Erzgebirge: Ford kracht auf B 180 auf VW – Zwei Personen verletzt
Redakteur
Von Holk Dohle
Auf der B 180 in Stollberg bemerkt ein 81-jähriger Ford-Fahrer einen verkehrsbedingt haltenden VW offenbar zu spät.

Zwei Personen sind bei einem Auffahrunfall am Sonntagmittag in Stollberg verletzt worden. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Montag berichtete, war der 81-jährige Fahrer eines Ford gegen 12.20 Uhr auf der Auer Straße (Bundesstraße 180) unterwegs. Dabei bemerkte der Fahrer einen vor ihm verkehrsbedingt haltenden VW offenbar zu spät, und der...
