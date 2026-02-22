Erzgebirge: Fünf Männer prügeln sich – zwei Verletzte

Stollberg
Vor einem Vereinsheim in Oelsnitz legte sich ein Trio mit zwei Partygästen an. Die Polizei konnte die mutmaßlichen Täter aber bislang nicht fassen.
In der Nacht zum heutigen Sonntag sind vor einem Vereinsheim in der Straße Waldweg in Oelsnitz fünf junge Männer im Alter von 19 bis 22 Jahren in einer Schlägerei aneinandergeraten. Laut Polizei sind zwei der Beteiligten dabei leicht verletzt worden. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte sich ein Trio gegen 3.20 Uhr zu dem besagten Vereinsheim...
