MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Polizei musste wegen einer Prügelei nach Oelsnitz ausrücken.
Die Polizei musste wegen einer Prügelei nach Oelsnitz ausrücken. Bild: Symbolfoto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei musste wegen einer Prügelei nach Oelsnitz ausrücken.
Die Polizei musste wegen einer Prügelei nach Oelsnitz ausrücken. Bild: Symbolfoto: Marijan Murat/dpa
Stollberg
Erzgebirge: Fünf Männer prügeln sich – zwei Verletzte
Redakteur
Von Jan Oechsner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vor einem Vereinsheim in Oelsnitz legte sich ein Trio mit zwei Partygästen an. Die Polizei konnte die mutmaßlichen Täter aber bislang nicht fassen.

In der Nacht zum heutigen Sonntag sind vor einem Vereinsheim in der Straße Waldweg in Oelsnitz fünf junge Männer im Alter von 19 bis 22 Jahren in einer Schlägerei aneinandergeraten. Laut Polizei sind zwei der Beteiligten dabei leicht verletzt worden. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte sich ein Trio gegen 3.20 Uhr zu dem besagten Vereinsheim...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18.02.2026
1 min.
Wartehäuschen im Erzgebirge mit verfassungsfeindlichen Symbolen beschmiert
Die Polizei hat die Ermittlungen zu Schmierereien in Oelsnitz aufgenommen.
Unbekannte haben ein Wartehäuschen am Bahnhofsgebäude in Oelsnitz beschmiert. Die Polizei ermittelt wegen verfassungswidriger Symbole.
Holk Dohle
23.02.2026
3 min.
Schulabschlüsse in Mittelsachsen: Oberschulen und Gymnasien im Vergleich
Nicht nur die Zeugnisse spielen eine Rolle bei der Wahl der weiterführenden Schule.
Knapp 2480 Viertklässler in Mittelsachsen haben eine Bildungsempfehlung erhalten. Bei der Wahl der weiterführenden Schule spielen weitere Faktoren eine Rolle. Ein Kriterium könnte der Lernerfolg sein.
Jan Leißner
29.01.2026
1 min.
Erzgebirge: Auffahrunfall auf A 72 – Frau verletzt
Beim Unfall auf der A 72 bei Oelsnitz wurde eine Frau verletzt.
Bremsen, Aufprall, Verletzte: Auf der A 72 bei Oelsnitz ist ein Kleintransporter auf einen Citroën aufgefahren. Der Schaden ist hoch. Wie es dazu kam.
Farhard Salmanian
23.02.2026
2 min.
Eingemeindung von Bad Brambach nach Bad Elster: Neue Infos zu den geplanten Bürgerentscheiden
Bad Elsters Bürgermeister Olaf Schlott (links) und Bad Brambachs Amtsverweser Torsten Schnurre.
Der Zeitplan für eine mögliche Eingemeindung von Bad Brambach nach Bad Elster in diesem Jahr ändert sich. Was die nächsten Schritte sind.
Ronny Hager
22.02.2026
4 min.
Junge Vogtländerin erfüllt sich nach dem Studium einen großen Traum in Australien
Xavier Krüger und Curly Sue Kehrle wollen noch bis April in Australien bleiben. „Danach fliegen wir nochmal für zwei Wochen nach Vietnam“, erklärt Kehrle.
Seit fast einem Jahr tauscht die 23-Jährige ihren Alltag im Vogtland gegen Strände, Roadtrips und Gelegenheitsjobs in Australien. Gemeinsam mit ihrem Freund erkundet sie das Land auf eigene Faust.
Louise Wappler
23.02.2026
5 min.
Nach Tumulten und Unterbrechung: Erzgebirge Aue verliert Derby gegen Energie Cottbus
Die Enttäuschung steht den Erzgebirgern nach der Heimniederlage gegen Energie Cottbus ins Gesicht geschrieben.
Der FC Erzgebirge hat das Ostderby gegen Energie Cottbus verloren. Für Aufregung sorgte eine Spielunterbrechung zu Beginn der zweiten Hälfte. Die „Freie Presse“ liefert die Geschichten zum Spiel.
Paul Steinbach
Mehr Artikel