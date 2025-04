Erzgebirge: Küchenbrand wegen defektem Kabel

Mehrere Feuerwehren sind am Freitag in Stollberg ausgerückt - doch das Feuer konnte schon vorher gelöscht werden. Was ist passiert?

Wegen eines Küchenbrandes mussten am Freitag gegen 13.45 Uhr Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst ausrücken. Ort des Geschehens: die Straße Am Weideweg im Stollberger Ortsteil Beutha.