In Oelsnitz wurde eine Streifenwagenbesatzung mit einem Laserpointer attackiert.
In Oelsnitz wurde eine Streifenwagenbesatzung mit einem Laserpointer attackiert. Bild: Symbolfoto: Harry Haertel
Stollberg
Erzgebirge: Mann (44) blendet Polizisten mit Laserpointer
Redakteur
Von Holk Dohle
In Oelsnitz wird eine Streifenwagenbesatzung mit einem Laserpointer attackiert. Die Polizisten konnten das Licht einem Fenster eines Mehrfamilienhauses zuordnen und trafen dort auf den Tatverdächtigen.

Ein Mann hat in Oelsnitz mehrfach versucht, Polizisten mit einem Laserpointer zu blenden. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Beamten in der Nacht zum Freitag gegen 0.15 Uhr während ihrer Streifenfahrt auf der Unteren Hauptstraße attackiert. Die Polizisten konnten das Licht einem Fenster eines Mehrfamilienhauses zuordnen und trafen dort auf den...
