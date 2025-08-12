Erzgebirge: Mann bei Streit in Kleingarten lebensbedrohlich verletzt

Stollberg
Lebensbedrohlich verletzt wurde ein Mann (47) bei einer körperlichen Auseinandersetzung im Garten eines Bekannten (55) in Burkhardtsdorf. An den Handgreiflichkeiten sollen auch zwei Frauen beteiligt gewesen sein.
Ein 47-jähriger Mann ist bei einer körperlichen Auseinandersetzung am Montagabend in einer Gartenanlage in Burkhardtsdorf lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizeidirektion mitteilte, seien Polizei und Rettungskräfte gegen 20.45 Uhr zum Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der B 180 gerufen worden. Dort trafen die Streifenbeamten auf...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.