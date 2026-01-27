Erzgebirge: Mann greift Nachbarn an – Bedrohung mit Messer

Ein Streit in einem Mehrfamilienhaus in Stollberg ist eskaliert: Die Polizei nahm einen Mann in Gewahrsam, der zwei Nachbarn geschlagen und mit einem Messer bedroht haben soll.

Nach einem gewalttätigen Zwischenfall in einem Mehrfamilienhaus an der Glückaufstraße in Stollberg hat die Polizei am Montagabend einen 20-jährigen Mann in Gewahrsam genommen. Nach Angaben der Polizeidirektion Chemnitz soll der Festgenommene zwei junge Männer körperlich angegriffen und später mit einem Messer bedroht haben.