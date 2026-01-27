MENÜ
Eine Gewalttat in einem Mehrfamilienhaus in Stollberg führte zum Polizeieinsatz.
Eine Gewalttat in einem Mehrfamilienhaus in Stollberg führte zum Polizeieinsatz. Bild: Marcus Brandt/dpa
Stollberg
Erzgebirge: Mann greift Nachbarn an – Bedrohung mit Messer
Von Farhard Salmanian
Ein Streit in einem Mehrfamilienhaus in Stollberg ist eskaliert: Die Polizei nahm einen Mann in Gewahrsam, der zwei Nachbarn geschlagen und mit einem Messer bedroht haben soll.

Nach einem gewalttätigen Zwischenfall in einem Mehrfamilienhaus an der Glückaufstraße in Stollberg hat die Polizei am Montagabend einen 20-jährigen Mann in Gewahrsam genommen. Nach Angaben der Polizeidirektion Chemnitz soll der Festgenommene zwei junge Männer körperlich angegriffen und später mit einem Messer bedroht haben.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
