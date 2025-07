Erzgebirge: Nachfolgerin für das Citymanagement in Lugau gefunden

Lisa Grießbach wird künftig in Lugau tätig sein. Sie ist keine Unbekannte in der Region. Schon in Oberlungwitz setzte sie Akzente. Warum nun der Wechsel?

Lisa Grießbach wird neue Citymanagerin von Lugau. Die 29-Jährige, die derzeit eine ähnliche Stelle in Oberlungwitz begleitet, wechselt ab Dezember offiziell in die Nachbarkommune. „Ich bin bereits drei Stunden pro Woche in Lugau, um mich etwas einzuarbeiten, Leute kennenzulernen", sagt sie.