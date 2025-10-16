Erzgebirge: Polizei stoppt alkoholisierte Autofahrerin

Stollberg
Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Mittwochnachmittag in Oelsnitz ist ein VW angehalten worden. Bei der Fahrerin nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr.
Die Polizei hat am Mittwochnachmittag in Oelsnitz eine alkoholisierte Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen. Was war passiert? Laut Informationen der Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz vom Donnerstag ist bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf der Pflockenstraße gegen 16.10 Uhr ein Pkw VW angehalten worden. Bei der Kontrolle nahmen die...
