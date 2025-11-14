Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Fahrradfahrer ist bei einem Unfall in Lugau schwer verletzt worden.
Ein Fahrradfahrer ist bei einem Unfall in Lugau schwer verletzt worden. Bild: Symbolfoto: benjaminnolte - stock.adobe.com
Ein Fahrradfahrer ist bei einem Unfall in Lugau schwer verletzt worden.
Ein Fahrradfahrer ist bei einem Unfall in Lugau schwer verletzt worden. Bild: Symbolfoto: benjaminnolte - stock.adobe.com
Stollberg
Erzgebirge: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei einem Unfall in Lugau ist eine Autofahrerin beim Linksabbiegen mit einem entgegenkommenden Radfahrer kollidiert.

Ein Radfahrer (42) ist bei einem Unfall am Donnerstag in Lugau schwer verletzt worden. Wie die zuständige Polizeidirektion Chemnitz am Freitag mitteilte, war eine Autofahrerin gegen 13.15 Uhr auf der Flockenstraße (S 246) in Richtung Oelsnitz unterwegs. Auf Höhe der Heinrich-Heine-Straße wollte die Frau nach links in eine Nebenstraße...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06:06 Uhr
4 min.
Bischof lernt von Kane - Karls "Topform" bei U21-Debüt
Lennart Karl trifft bei Debüt - singen will er offenbar nicht.
Dieses Bayern-Duo in der U21 macht Spaß. Lennart Karl und Tom Bischof sorgen gegen Malta für ein Torfest. Der eine lernt für Englisch, der andere von Kane.
13.11.2025
2 min.
Keine Schokolade und Gutscheine mehr: Darum streicht Ikea den Adventskalender in Deutschland
Ikea-Kunden, die sich auf den diesjährigen Kalender gefreut haben, dürften lange Gesichter machen.
Insgesamt 24 Türchen mit Schokolade und Einkaufsgutscheinen für die Kunden: Der Adventskalender war für Fans des schwedischen Möbelhauses jedes Jahr gesetzt. Doch 2025 ist das anders.
Patrick Hyslop
17.10.2025
2 min.
Nächtliche Autoeinbrüche im Erzgebirge: Polizei sucht Hinweise
In Stollberg und Lugau wurden in einer Nacht mehrere Autos aufgebrochen.
In Stollberg und Lugau werden in einer Nacht mehrere Pkw durch eingeschlagene Scheiben geplündert. Geld und Dokumente verschwinden.
Holk Dohle
06.11.2025
2 min.
200 Gramm Crystal im Erzgebirge entdeckt: Polizei gelingt erneuter Schlag gegen Drogenkriminalität
Bei einer Durchsuchung im Erzgebirge hat die Polizei unter anderem 200 Gramm Crystal gefunden.
Die Polizei hat nach einem Zeugenhinweis in einem Gebäude im Erzgebirge 200 Gramm Crystal gefunden – und noch andere Drogen. Ein 46-Jähriger wurde festgenommen.
Holk Dohle
06:00 Uhr
4 min.
Vodafone warnt vor Abzocke-Anrufen in der Vorweihnachtszeit
Besser nicht drangehen: Vodafone warnt bei einem Anruf vor einer möglichen Betrugsmasche, hier ein gestelltes Bild mit einer fiktiven Telefonnummer, die Vodafone nur zwischenzeitlich zu technischen Testzwecken geschaltet hatte.
Es klingelt, die ausländische Nummer auf dem Handy ist unbekannt - gehen Sie dann dran? Wenn ja, könnte jemand Unseriöses am anderen Ende der Leitung sein. Ein Mobilfunkanbieter mahnt zur Vorsicht.
13.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.
Katrin Kablau
Mehr Artikel