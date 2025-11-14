Erzgebirge: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Unfall in Lugau ist eine Autofahrerin beim Linksabbiegen mit einem entgegenkommenden Radfahrer kollidiert.

Ein Radfahrer (42) ist bei einem Unfall am Donnerstag in Lugau schwer verletzt worden. Wie die zuständige Polizeidirektion Chemnitz am Freitag mitteilte, war eine Autofahrerin gegen 13.15 Uhr auf der Flockenstraße (S 246) in Richtung Oelsnitz unterwegs. Auf Höhe der Heinrich-Heine-Straße wollte die Frau nach links in eine Nebenstraße...