Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Sanya Hoffmann ist bisher Schülersprecherin an der Turley-Oberschule gewesen. Weil in diesem Schuljahr die Prüfungen anstehen, übt sie das Amt nun nicht mehr aus.
Sanya Hoffmann ist bisher Schülersprecherin an der Turley-Oberschule gewesen. Weil in diesem Schuljahr die Prüfungen anstehen, übt sie das Amt nun nicht mehr aus. Bild: Georg Ulrich Dostmann
Sanya Hoffmann ist bisher Schülersprecherin an der Turley-Oberschule gewesen. Weil in diesem Schuljahr die Prüfungen anstehen, übt sie das Amt nun nicht mehr aus.
Sanya Hoffmann ist bisher Schülersprecherin an der Turley-Oberschule gewesen. Weil in diesem Schuljahr die Prüfungen anstehen, übt sie das Amt nun nicht mehr aus. Bild: Georg Ulrich Dostmann
Stollberg
Erzgebirge: Schülerin sagt Kultusminister, wo es klemmt
Redakteur
Von Michael Urbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seine Schultour hat Conrad Clemens nach Oelsnitz geführt. Getroffen hat er dabei auch Sanya Hoffmann. Die 15-Jährige erklärte Sorgen, die Schüler plagen. Ein Lehrer brachte den Minister zum Staunen.

Dieses Schuljahr wird für Sanya Hoffmann entscheidend. Am Ende der 10. Klasse muss sie Prüfungen ablegen. Noten, die wichtig sind für ihren weiteren Weg. Doch eine damit zusammenhängende Sorge, die sie mit etlichen Mitschülern verbindet, erklärte sie Conrad Clemens, als der CDU-Kultusminister auf seiner Schultour in dieser Woche Station in...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
01.09.2025
2 min.
Rätsel um verschwundene Klage: Wie kann es sein, dass man vor Gericht muss und davon nichts erfährt?
In der Stadtverwaltung wisse man nichts von einer Klage des Freistaats, heißt es aus dem Plauener Rathaus.
Der Freistaat Sachsen hat Ende Juni beim Sächsischen Oberverwaltungsgericht Klage gegen die Stadt Plauen eingereicht. Doch dort will man davon nichts wissen. Bei der Justiz ist man ratlos.
Swen Uhlig
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
25.08.2025
3 min.
Schulgenaue Auswertung: So hoch war der Unterrichtsausfall in Sachsen im Schuljahr 2024/25
Sinkt der Unterrichtsausfall an Sachsens Schulen in diesem Schuljahr?
Mehr als zwei Millionen Unterrichtsstunden sind im vergangenen Schuljahr in Sachsen ausgefallen. Nun liegen die Daten für jede Schule in öffentlicher Trägerschaft vor. Greift eine neue Gegenmaßnahme?
Tino Moritz und Ronny Schilder
09:06 Uhr
2 min.
Waldbrand zerstört Gebäude nahe ehemaliger Goldgräber-Stadt
Ein Blitz soll den Brand ausgelöst haben.
Auslöser soll ein Blitz gewesen sein: Östlich von San Francisco breitet sich ein Feuer aus.
14.08.2025
4 min.
Was ein Leiter von Freiberger Oberschulen von Abordnungen hält
An der Winkler-Oberschule in Freiberg unterrichten auch Grundschullehrer. Für Schulleiter Jens Gernegroß (4.v.li.) ist es eine wichtige Unterstützung.
Mittelsachsens Schulen müssen in diesem Schuljahr 290 Abordnungen von Lehrern organisieren. Dafür gibt es Kritik von Betroffenen und Gewerkschaften. Doch es gibt auch die andere Perspektive auf ein bisher ungelöstes Problem.
Jan Leißner
09:05 Uhr
4 min.
Alle Konzerte abgesagt: DDR-Schlagerikone Veronika Fischer wendet sich mit traurigen Worten an ihre Fans
So sang sie sich in die Herzen vieler Fans: Die (ost-)deutsche Sängerin Veronika Fischer im Studio des DDR-Rundfunks in Ost-Berlin, aufgenommen im Jahr 1974.
Ihre Fans sind in Sorge: DDR-Schlagerlegende Veronika Fischer hat alle Auftritte abgesagt. Ist es ein Abschied für immer?
Jürgen Becker
Mehr Artikel