Erzgebirge: Schwarzer Kleintransporter flüchtet nach Crash mit Citroën

Ein Unfall auf der Ursprunger Straße bei Leukersdorf endet mit Fahrerflucht. Der Sachschaden ist erheblich. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Dienstagmorgen auf der Ursprunger Straße bei Leukersdorf ereignet hat. Ein Citroën-Kastenwagen war gegen 6.40 Uhr in der letzten Kurve vor dem Ortseingang mit einem schwarzen Kleintransporter, vermutlich einem Mercedes Vito, zusammengestoßen. Laut Polizei hatte der Fahrer des...