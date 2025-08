Erzgebirge: Telefonbetrüger versuchen Rentner um ihr Geld zu bringen

Schockanrufe hat es jetzt in Aue, Stollberg und Freiberg gegeben. Das ist der Polizei dazu bekannt.

Telefonbetrüger haben mit Schockanrufen versucht, Rentner in Freiberg, Stollberg und Aue um ihre Ersparnisse zu bringen. Sieben Fälle wurden der Polizei bekannt, wobei die Angerufenen richtig reagierten und die Telefonate beendeten. In einem Fall in Stollberg etwa ließ ein Senior die Betrüger abblitzen. Er erhielt am Mittwoch einen Anruf, in...