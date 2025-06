Erzgebirge: Tiersterben in Bach gibt Rätsel auf

Rund 100 tote Krebse sind im Hegebach in Oelsnitz entdeckt worden. Ein Anwohner fürchtete einen Umweltskandal, alarmierte die Polizei. Was inzwischen bekannt ist.

Peter Kaus besitzt einen Garten am Hegebach in Oelsnitz und beobachtet gern, was sich im Wasser tummelt. Doch was er dieser Tage entdeckte, schreckte ihn auf. „Ich habe dort massenhaft Krebse gesehen. Das war extrem“, erinnert sich der Erzgebirger. Darunter seien auch Weibchen mit Eiern gewesen. Später war das Wasser voller toter Tiere....