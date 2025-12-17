MENÜ
In beiden Fällen wurde die Seitenscheibe der Fahrzeuge eingeschlagen.
In beiden Fällen wurde die Seitenscheibe der Fahrzeuge eingeschlagen.
Stollberg
Erzgebirge: Unbekannte brechen Autos auf
Redakteur
Von Holk Dohle
Zwei Fahrzeuge in Oelsnitz aufgebrochen: Täter entwenden Laptop, Tablet und Gürteltasche. Polizei vermeldet hohen Sachschaden. Gibt es Zeugen?

Unbekannte haben in Oelsnitz zwei Fahrzeuge aufgebrochen und Wertgegenstände entwendet. In beiden Fällen schlugen der oder die Täter eine Seitenscheibe der Autos ein. Das teilte die Polizeidirektion Chemnitz am Mittwoch mit. Im Lerchenweg wurde im Zeitraum zwischen Montag, 18.30 Uhr, und Dienstag, 7.50 Uhr, aus einem Skoda ein Laptop und ein...
