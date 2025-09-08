Erzgebirge: Unbekannte Täter entwenden aus Kellerräumen Elektrofahrräder

Stollberg
Aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in Stollberg verschwand ein Pedelec im Wert von über 2000 Euro. Im Nachbarblock schlugen die Täter ebenfalls zu.
In Stollberg sind unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus eingedrungen. Wie die Polizeidirektion Chemnitz in einer Pressemeldung mitteilte, sind die Diebe im Zeitraum zwischen Sonntag, 9 Uhr, und Montag, 8.30 Uhr, in die Kellerräume des Mehrfamilienhauses an der Chemnitzer Straße eingebrochen. Aus dem Keller entwendeten die Täter ein blaues...
