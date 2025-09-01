Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls in Hohndorf. Bild: Patrick Seeger/dpa
Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls in Hohndorf. Bild: Patrick Seeger/dpa
Stollberg
Erzgebirge: Unbekanntes Fahrzeug beschädigt geparktes Auto
Redakteur
Von Babette Zaumseil
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls in Hohndorf. Was ist passiert?

Hohndorf.

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Freitag, 29. August, in Hohndorf ereignet hat. Laut deren Mitteilung kam es an diesem Tag zwischen 11.15 Uhr und 17.15 Uhr auf der Unteren Angerstraße in Höhe der Hausnummer 12 zu besagtem Vorfall, bei dem der Verursacher pflichtwidrig die Unfallstelle verließ. Ein derzeit unbekanntes Fahrzeug streife dabei den ordnungsgemäß abgestellten dunkelblauen Mazda 3.

Der Sachschaden, der dabei entstand, beläuft sich nach Angaben der Polizei auf rund 500 Euro. Beschädigt wurde die Stoßstange hinten links. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 037296 900 beziehungsweise per E-Mail unter revier-stollberg.pd-c@polizei.sachsen.de im Stollberger Revier zu melden. (bz)

