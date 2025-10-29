Erzgebirge: Wohnungsbaugesellschaft hat neue Chefin

Einen Wechsel hat es an der Spitze der WGO Wohnungsbaugesellschaft Oelsnitz gegeben. Laut Stadt ging dem eine einvernehmliche Trennung voraus.

An der Spitze der Wohnungsbaugesellschaft Oelsnitz (WGO) hat es einen Wechsel gegeben. „Wir haben uns im gegenseitigen Einvernehmen von Marko Ebert getrennt“, erklärte eine Stadtsprecherin auf Anfrage von „Freie Presse“. Weitere Einzelheiten nennt die Stadt Oelsnitz ebenso wie Ebert nicht. Dieser hatte seine Tätigkeit als...