Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Sanierungsprojekt im Herbst vorigen Jahres. Mittlerweile hat die WGO eine neue Spitze.
Ein Sanierungsprojekt im Herbst vorigen Jahres. Mittlerweile hat die WGO eine neue Spitze. Bild: Ralf Wendland
Ein Sanierungsprojekt im Herbst vorigen Jahres. Mittlerweile hat die WGO eine neue Spitze.
Ein Sanierungsprojekt im Herbst vorigen Jahres. Mittlerweile hat die WGO eine neue Spitze. Bild: Ralf Wendland
Stollberg
Erzgebirge: Wohnungsbaugesellschaft hat neue Chefin
Redakteur
Von Michael Urbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Einen Wechsel hat es an der Spitze der WGO Wohnungsbaugesellschaft Oelsnitz gegeben. Laut Stadt ging dem eine einvernehmliche Trennung voraus.

An der Spitze der Wohnungsbaugesellschaft Oelsnitz (WGO) hat es einen Wechsel gegeben. „Wir haben uns im gegenseitigen Einvernehmen von Marko Ebert getrennt“, erklärte eine Stadtsprecherin auf Anfrage von „Freie Presse“. Weitere Einzelheiten nennt die Stadt Oelsnitz ebenso wie Ebert nicht. Dieser hatte seine Tätigkeit als...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19:20 Uhr
2 min.
Nach Hurrikan "Melissa": Touristen können Jamaika verlassen
Die auch bei Touristen beliebte Ortschaft Black River, die im 17. Jahrhundert gegründet wurde, ist komplett zerstört.
Ein wichtiger Flughafen der Karibikinsel lässt wieder kommerzielle Flüge zu. Ab Samstag dürfen rund 25.000 Urlauber ausreisen - auch Deutsche.
17:39 Uhr
3 min.
Entlassener Chefarzt am Erzgebirgsklinikum: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Die Kündigung des Chefarzts der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg sorgt weiter für Aufregung.
Gegen den fristlos gekündigten Mediziner von der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe in Annaberg-Buchholz stehen massive Vorwürfe im Raum. Welche strafrechtlich relevanten Verstöße die Staatsanwaltschaft nun prüfen lässt.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
29.10.2025
4 min.
Hotel im Vogtland schließt nach 31 Jahren: „Es läuft nicht so gut, um davon leben zu können“
Pächter Michael Ammerschuber zieht sich nach acht Jahren aus dem Hotel Falkenstein zurück. Die letzten Gäste verlassen das Haus am Sonntag.
Das Hotel Falkenstein stellt seinen Betrieb ein. Als Gründe nennt der Hoteldirektor zu geringe Gästezahlen und hohe Betriebskosten. Was passiert jetzt mit dem Hotel und dem dazugehörigen Restaurant?
Florian Wunderlich
22.10.2025
2 min.
Ein Marktplatz voller Zwillinge: Bergmusikkorps im Erzgebirge meistert besondere Aufgabe
Moderator Silvio Zschage (v., v. l.) Stephan Masch von der Fernsehlotterie und Vereinsvorsitzender Tilo Nüßler umgeben von Zwillingen.
Die Oelsnitzer Blasmusikanten haben sich einem Radio-Gewinnspiel gestellt, das mit Zwillingen zu tun hatte. Zum Erfolg trugen viele Menschen bei – deutlich mehr als gefordert.
Michael Urbach
19:20 Uhr
4 min.
Erzgebirge Aue trifft auf Jahn Regensburg: Kommt es zum Comeback von Mittelstürmer Marcel Bär?
Marcel Bär verfolgte zuletzt warm eingepackt das Heimspiel gegen Waldhof Mannheim (0:2).
Monatelang musste der FC Erzgebirge ohne seinen Mittelstürmer Marcel Bär auskommen. Hat das Warten nun ein Ende?
Paul Steinbach
23.09.2025
4 min.
Neues Gerätehaus im Erzgebirge: „Manche glauben, die Feuerwehrleute bräuchten all das nur für ihr Hobby“
Ortswehrleiter Ronny Rottluff (v. l.), Bürgermeister Thomas Lein und Stadtwehrleiterin Marleen Clauß mit der Zeitkapsel. Diese wird unter dem Depot-Neubau versenkt.
Trotz Verzögerungen bleibt die Stadt Oelsnitz zuversichtlich, dass das neue Feuerwehrdepot 2026 fertiggestellt wird. Quereinsteiger verstärken das Team und schätzen die starke Kameradschaft.
Michael Urbach
Mehr Artikel