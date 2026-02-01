Erzgebirge: Zwei Menschen bei Unfall auf A 72 verletzt – Fahrer mit mehr als 2 Promille unterwegs

Stollberg
Zwei Pkw sind am Wochenende auf der Autobahn 72 in der Nähe der Abfahrt Stollberg-Nord kollidiert. Der Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich.
Weil ein Autofahrer alkoholisiert unterwegs war, ist es auf der A 72 zwischen Chemnitz-Süd und Stollberg-Nord am Samstagmorgen zu einem Auffahrunfall gekommen. Gegen 7.45 Uhr fuhr ein 20-Jähriger mit einem VW Passat auf der Autobahn Richtung Hof. Laut Mitteilung der Polizeidirektion Chemnitz fuhr er mit hoher Geschwindigkeit an einen auf der...
