Erzgebirge: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden nach Unfall

Offenbar wegen plötzlicher gesundheitlicher Probleme gerät ein 65-Jähriger mit seinem Auto von der Fahrbahn.
Ein Schwerverletzter, eine Leichtverletzte sowie Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls, der sich am 18. August in Hohndorf ereignet hat. Wie die Polizeidirektion Chemnitz berichtet, war kurz nach 15 Uhr ein 65-Jähriger mit seinem Kia auf der Hauptstraße (Staatsstraße 256) aus Richtung Nordstraße in Richtung Hofgraben unterwegs. Offenbar wegen plötzlicher gesundheitlicher Probleme verlor der Mann ausgangs einer Rechtskurve die Kontrolle über den Kia, das Auto kam von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem im Bereich einer Bushaltestelle stehenden Seat. Der 65-jährige Kia-Fahrer erlitt schwere Verletzungen, die Seat-Fahrerin (28) wurde leicht verletzt, so die Polizei. (bz)