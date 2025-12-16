MENÜ
Vor dem Landgericht Bielefeld hat am Dienstag ein Prozess wegen vermutlicher Schmiergeldzahlungen in der Baubrache begonnen. Bild: Friso Gentsch/dpa/Archiv
Stollberg
Erzgebirger vor Gericht: Prozess um Millionenbetrug bei Bauunternehmen gestartet
Redakteur
Von Thomas Mehlhorn
Vor dem Landgericht Bielefeld hat ein Prozess wegen Bestechung, Vorteilsannahme und Untreue in der Baubranche begonnen. Angeklagt sind ein 45-Jähriger aus dem Erzgebirge sowie zwei weitere Männer.

Vor dem Landgericht Bielefeld hat am Dienstag ein Strafprozess wegen Bestechung, Vorteilsannahme und Untreue in der Baubranche begonnen. Angeklagt sind ein 45-jähriger Mann aus dem Erzgebirge sowie zwei weitere Männer im Alter von 34 und 35 Jahren aus Selm und Bad Salzuflen in Nordrhein-Westfalen.
