MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Starter des gastgebenden FC Erzgebirge Aue beim Vorlauf der Erzgebirgsspiele.
Ein Starter des gastgebenden FC Erzgebirge Aue beim Vorlauf der Erzgebirgsspiele. Bild: Epperlein/Verein
Ein Starter des gastgebenden FC Erzgebirge Aue beim Vorlauf der Erzgebirgsspiele.
Ein Starter des gastgebenden FC Erzgebirge Aue beim Vorlauf der Erzgebirgsspiele. Bild: Epperlein/Verein
Stollberg
Erzgebirgskreis investiert 500.000 Euro in Sportförderung
Redakteur
Von Michael Urbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine halbe Million Euro ist im Vorjahr in den Leistungs-, Breiten- und Nachwuchssport geflossen. So lautet auch der Plan für 2026 – mit einem klaren Schwerpunkt.

Der Erzgebirgskreis hat eine Bilanz seiner Sportförderung gezogen. Wie aus dem Büro des Landrats zu erfahren war, flossen im abgeschlossenen Jahr 500.000 Euro aus dem Kreishaushalt in die Bereiche Leistungs-, Breiten- und Nachwuchssport.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.01.2026
6 min.
Dunkle zweite Wahrheit der Band Silly: Dirk Zöllner über das Buch „Die geklaute Band“ von Gitarrist Thomas Fritzsching
Silly 1986 bei „Rock für den Frieden“: Thomas Fritzsching, Herbert Junck, Richie Barton, Tamara Danz und Matthias Schramm (von links).
Der Silly-Mitbegründer verspricht in seinem durchaus bitteren Buch „die wahre Geschichte hinter einer der prägendsten und erfolgreichsten Rock-Bands des Ostens“. Kann er das halten?
Dirk Zöllner
15:59 Uhr
2 min.
Abschiebungen nach Afghanistan im neuen Jahr
Zu Beginn des neuen Jahres gibt es weitere Abschiebungen nach Afghanistan. (Archivfoto)
Die Bundesregierung hatte Abschiebungen von Straftätern aus Afghanistan angekündigt. Nun macht sie verstärkt ernst.
29.11.2025
6 min.
Talente im Erzgebirge lernen von Weltmeistern: Wer sind die Sport-Stars von morgen?
Haben den Auer Ringertalenten eine besondere Trainingseinheit beschert: Freistil-Landestrainer Zsombor Gulyás (h. l.), FCE-Chefcoach Björn Schöniger (h. r.), Weltmeister Kota Takahashi (v. l.) und Asian-Champion Kaisei Tanabe.
Freie Presse, Erzgebirgssparkasse, Kreissportbund und Landratsamt eröffnen die Talentewahl 2025. Ab sofort sind Vorschläge gefragt. Ein Sieger aus dem Vorjahr erzählt, was diese Ehrung ausmacht.
Anna Neef
01.01.2026
4 min.
Helena und Hugo sind im Vogtland die Babys zum Jahreswechsel: „Dieses Silvester kann man nicht toppen“
Helena Sophie Otterbach ist das Neujahrsbaby 2025 im Vogtland. Lisa und Alexander Otterbach aus Hof haben bewusst das Helios-Klinikum Plauen als Geburtsort für das Baby gewählt.
Helena Sophie Otterbach ist das Neujahrsbaby des Vogtlands. Um kurz nach Mitternacht erblickte sie das Licht der Welt. Der Plauener Hugo Karl Langheinrich ist indes das letzte Baby 2025 – fast wäre er ein Bayer geworden.
Cornelia Henze
01.01.2026
5 min.
Roland Kaiser, Wanderfestival, Sächsischer Familientag: Darauf freut sich das Erzgebirge 2026
Roland Kaiser kommt 2026 wieder auf die Waldbühne Schwarzenberg.
Das Erzgebirge im Festfieber: von besonderen Jubiläen bis zu internationalen Events. 2026 wird ein Jahr der Highlights. Welche Veranstaltungen sollten sich die Erzgebirger nicht entgehen lassen?
unseren Redakteuren
16:03 Uhr
1 min.
Deutscher WM-Schreck: Bulgarischer Ex-Nationaltrainer tot
Bulgariens Trainer-Legende Dimitar Penew ist im Alter von 80 Jahren gestorben.
Er führte Bulgarien 1994 sensationell ins WM-Halbfinale - zum Leidwesen von Titelverteidiger Deutschland. Nun ist Dimitar Penew mit 80 Jahren gestorben.
Mehr Artikel