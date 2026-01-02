Erzgebirgskreis investiert 500.000 Euro in Sportförderung

Stollberg
Eine halbe Million Euro ist im Vorjahr in den Leistungs-, Breiten- und Nachwuchssport geflossen. So lautet auch der Plan für 2026 – mit einem klaren Schwerpunkt.
Der Erzgebirgskreis hat eine Bilanz seiner Sportförderung gezogen. Wie aus dem Büro des Landrats zu erfahren war, flossen im abgeschlossenen Jahr 500.000 Euro aus dem Kreishaushalt in die Bereiche Leistungs-, Breiten- und Nachwuchssport.
